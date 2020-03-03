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"У цього хлопця очі на спині": Лукаку назвав найкращого півзахисника, з яким грав в одній команді

11:39 647 Читать на русском
"У цього хлопця очі на спині": Лукаку назвав найкращого півзахисника, з яким грав в одній команді
Ромелу Лукаку / Bleacher Report

Нападник Інтер та збірної Бельгії Ромелу Лукаку виділив найсильнішого хавбека, з яким він грав за одну команду.

Відповідаючи на запитання фанатів в інстаграмі про найкращого півзахисника, з яким він коли-небуть грав, Лукаку назвав свого партнера по збірній Бельгії.

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"Кевін де Брюйне. У цього хлопця очі на спині, точно вам кажу", – відповів Лукаку.

У цій серії запитань і відповідей Лукаку також назвав свого колишнього одноклубника по Евертону Янніка Боласі "найкращим другом в футболі і в житті", а партнера по атаці в Інтері Лаутаро Мартінеса – "одним з найталановитіших гравців, яких він коли-небудь бачив".

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Ромелу Лукаку Ромелу Лукаку Кевін де Брюйне Кевін де Брюйне Бельгія Бельгія Італія
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