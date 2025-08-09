"Пам’ятаю, як він ще грав за U-19. Я дуже багато спілкуюся з тренерами збірних, і вони завжди кажуть, що цей гравець віддасть максимум на поле. Ми бачимо його бажання, він навіть грав лівого захисника.

Я бачив у U-19 його лідерські якості. Він дійсно був лідером, навіть лівим захисником ішов в атаку, він не боїться ніяких єдиноборств. Дійсно цей футболіст був дуже важливий для U-19, на Євро U-21, і я впевнений, що в цього гравця, якщо він так прогресуватиме, є майбутнє в першій збірній", – сказав Ребров для УПЛ ТБ.

До слова, цього сезону Тарас уже провів пʼять матчів за Динамо, відзначившись двома голами.

