"Ймовірно, результат справедливий. Я думаю, на початку ми домінували і пресингували їх високо. Ми забили гол, але потім вони зрівняли. Краще я не буду коментувати, як вони це зробили.

Нові досягнення Кейна та антирекорд Моурінью у відеоогляді матчу – Евертон – Тоттенхем – 2:2

У другому таймі гра була напруженою, і вони використали першу ж можливість. Це була відмінна реакція з нашого боку, гра була відкритою. До кінця могло трапитися все, що завгодно. Це була чудова гра, особливо для тих, хто дивився вдома.

Пенальті мене не здивував. Коли рефері так впевнено ухвалює рішення, я вже все знав. Зазвичай судді VAR не люблять йти проти рішення головного рефері. Вони друзі, вони не люблять цього – вказувати на помилки одне-одного. Немає сенсу скаржитися, тому що рішення ухвалене. Ми можемо скаржитися, але на що скаржитися? У цій країні нам завжди кажуть залишити суддів у спокої", – наводить слова Моурінью ВВС.

Евертон розійшовся миром з Тоттенхемом – Кейн і Сігурдссон обмінялися дублями