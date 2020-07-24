"У цих арбітрів, мабуть, немає нічого святого": Собуцький оскаржуватиме рішення КДК УАФ про свою довічну дискваліфікацію

Нагадаємо, після поєдинку 24-го туру Першої ліги Агробізнес – Минай (0:2) у суддівській кімнаті був побитий Юрій Іванов – головний арбітр матчу. Як зазначив рефері у своїх поясненнях, до його побиття був причетний віце-президент УАФ Олег Собуцький, який є президентом Агробізнеса. 23 липня КДК УАФ ухвалив рішення довічно відлучити Собуцького від будь-якої діяльності, пов'язаної з футболом.

"Це повний абсурд, просто дико. Таке враження, що хтось просто намагається показати, що він працює. Я знав, що буде великий скандал на всю Україну, тому що образили воїнів АТО, після тих слів нерви просто не витримали. Я якось намагався заспокоїти, відволікти увагу, але у цих арбітрів, мабуть, немає нічого святого.

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Так, я теж кричав на арбітрів, але основні події відбулися після того, як один з ветеранів сказав арбітру з Донецької області, що він його землю захищав від окупантів, що ж ти робиш, а той відповів, що він його туди не кликав. Я не став відразу все це розповідати, думав, може, у людей совість заговорить, але... Я сам був на сході України в 2014-2015 роках і багато чого побачив, тому мені зрозумілі почуття ветеранів.

Чи буду подавати апеляцію? Звичайно, ми будемо судитися і звертатися в усі інстанції, в які тільки можливо. Я кілька разів уже пропонував написати заяву і піти самостійно (з УАФ – прим.), але мені говорили, що я потрібен. А тепер якусь показуху хочуть зробити.

Що буде з Агробізнесом? Клуб жив, живе і буде жити. Я від команди не відмовляюся, всі ці труднощі тільки зроблять нас сильнішими. У нас прекрасний тренер, прекрасні гравці, прекрасні адміністратори. Я не займав в клубі жодної офіційної посади, а фінансувати його ми будемо продовжувати. І будемо боротися з цим неподобством. В Україні футбол розвалюється, і не в останню чергу через суддівство", – розповів Собуцький Football.ua.

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