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"У Циганкова є майстерність, але немає лідерських якостей", – Федорчук назвав головні проблеми Динамо

14:35 247 Читать на русском
"У Циганкова є майстерність, але немає лідерських якостей", – Федорчук назвав головні проблеми Динамо
Віктор Циганков / Getty Images

Відомий український тренер Олег Федорчук підсумував виступи київського Динамо у груповому етапі Ліги Європи.

"Щодо Олексія Михайличенка я сумнівався. Йому зараз дуже важко. Психологічний тиск не дозволяє фахівцеві розкритися. Ситуація нервова. Все це передається гравцям.

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Тренерський штаб не завжди встигає реагувати із замінами, є проблема з лідерами. Сидорчук успішний в окремих матчах. Циганков має індивідуальну майстерність, але не лідерські якості. Попову і Миколенку бракує досвіду. Все це деморалізує команду.

Є проблема контакту тренера з футболістами. Поведінка гравців на полі показує, що всередині команди не все просто. Звідси – часті вилучення і попередження, неадекватні емоції гравців під час матчу і втрата концентрації", – цитує Федорчука gazeta.ua.

Нагадаємо, Динамо не змогло обіграти Лугано і не вийшло у весняну стадію Ліги Європи. Підопічні Михайличенка посіли третє місце в групі, пропустивши у плей-офф Мальме та Копенгаген.

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Теги
Олексій Михайличенко Олексій Михайличенко Олег Федорчук Олег Федорчук Віктор Циганков Віктор Циганков Динамо Динамо Ліга Європи
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