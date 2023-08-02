Лісабонська Бенфіка проявляє інтерес до голкіпера національної збірної України Анатолія Трубіна. Про це пише італійське видання L'Interista.

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За даними видання, керівництво "орлів" почало спілкування з донецьким Шахтарем, щоб дізнатися про вимоги того за сумою відступних, а також визначити для себе можливість здійснення угоди.

Нагадаємо, міланський Інтер довго вів перемовини з Шахтарем щодо трансферу Анатолія Трубіна, однак через високі фінансові запити "гірників" вирішили підшукати інший варіант.

До слова, Трубін зіграв у 38 матчах за "гірників" у минулому сезоні, пропустивши 40 голів та зберігши ворота на замку в 14 зустрічах. Стартову гру УПЛ проти Металіста 1925 Анатолій пропустив через дискваліфікацію.

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