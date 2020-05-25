"У тренера зарплата 4 мільйони євро, а він брав відкати по 100 тисяч": Поворознюк знищив екс-наставника Дніпра

Президент Інгульця Олександр Поворознюк розповів про ставлення до власника Дніпра Ігоря Коломойського.

"Коломойський – чудовий дядько. У цієї людини можна чимало корисного відзначити. Наприклад, жорсткості і прямолінійності у стосунках. Коли він має рацію, він буде йти до кінця. Тому що він має рацію. У нього є цей внутрішній стрижень, якому можна позаздрити.

Циганик: Клуби Коломойського билися один проти одного, а всі інші сміялися з нього в стороні

Історія c Дніпром? На його місці я б вчинив так само. Коли у тренера Дніпра, не буду говорити імені, була зарплата 4 мільйони євро на рік, а він запрошував футболістів і брав відкати по 100 тисяч доларів з кожного гравця, це низько і підло. І коли президент клубу прибрав цього тренера, він мав ще нахабство вимагати компенсацію за звільнення. Коломойський пішов на принцип. Це його позиція. Повторюся, якби мене дурили на такі гроші, я вчинив би точно так само", – розповів Поворознюк в інтерв'ю kp.ua.

Очевидно, фахівець, про якого йдеться, – іспанський тренер Хуанде Рамос, який працював у Дніпрі з 2010-го по 2014-й рік. Під його керівництвом клуб у сезоні 2013/14 зміг стати срібним призером чемпіонату України і вперше потрапив у кваліфікацію Ліги чемпіонів.

Дніпро, який ми втратили