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"У Тоттенхемі дещо відбувалось за лаштунками", – Тріпп'єр розповів, чому покинув "шпор"

27 липня 23:53 346 Читать на русском
"У Тоттенхемі дещо відбувалось за лаштунками", – Тріпп'єр розповів, чому покинув "шпор"
Кіран Тріпп'єр / Атлетіко

Новоспечений захисник Атлетіко Кіран Тріпп'єр розповів, чому пішов з Тоттенхема.

"Прийшов час щось змінити і рухатися далі. Не кажу, що для цього мені було необхідно змінити клуб, але в Тоттенхемі за лаштунками дещо відбувалося. Не буду вдаватися в подробиці, але саме тому я прийняв рішення рухатися далі", – цитує Тріпп'єра Goal.com.

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Нагадаємо, захисник Кіран Тріпп'єр перейшов з Тоттенхема у мадридський Атлетіко влітку цього року. У минулому сезоні оборонець дійшов з лондонською командою до фіналу Ліги чемпіонів.

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До того ж, у сезоні 2018/19 Кіран Тріпп'єр провів 27 матчів в АПЛ, у яких забив 1 м'яч і віддав 3 результативні передачі. Кольори "шпор" він захищав із 2015 року.

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Теги
Англія Кіран Тріпп'єр Кіран Тріпп'єр Тоттенхем Тоттенхем Атлетіко Атлетіко
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