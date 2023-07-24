"Судаков – швидкий, технічний і з поставленим ударом, але поки що нестабільний. В одній грі він може добре себе проявити, в іншій – просто розчиняється на полі.

Зірка Шахтаря очолив рейтинг найдорожчих гравців на своїй позиції не з топ-5 ліг

Так, він непогано виступив за молодіжку на Євро, але щодо нього немає пропозицій, отже, скаутів він не вразив і за якимись критеріями не підходить європейським клубам.

Судакова можна спробувати продати за 10 млн, але не за 30 і вже тим більше не за 100, як Мудрика. Поки що і Мудрик на голову вищий. Судакову треба показати себе в Лізі чемпіонів, можливо, тоді ціна на нього підніметься і взимку надійдуть пропозиції.

Георгію добре підійде чемпіонат Нідерландів або Бельгії. У топ-5 лігах йому буде дуже важко", – сказав Сабо у коментарі FanDay.

Нагадаємо, раніше Судаков був визнаний найдорожчим атакувальним півзахисником до 21 року не з топ-5 чемпіонатів (Англія, Іспанія, Італія, Німеччина та Франція).

Шахтар здобув першу перемогу з ван Леувеном перед стартом в УПЛ – тріумф у незвичному спарингу, дебют новачків