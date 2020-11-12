"У тій ситуації було важко оговтатися": Ребров виділив основні причини знаменитої перемоги Динамо над Барселоною
Наставник Ференцвароша поділився спогадами про легендарний поєдинок проти Барселони в 1997 році, який завершився фіаско каталонців з рахунком 0:4.
"Тоді в нас була дуже хороша команда. У той час в українських командах не було іноземців, усі ми були українцями, мали схожий менталітет і чудового тренера – Валерія Лобановського.
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Гра у нас склалася добре, ми швидко забили перший гол, і до перерви перемагали 3:0. В цій ситуації нікому не було б легко оговтатися – навіть Барселоні у себе вдома.
Чи це був шокуючий результат? З одного боку, як я вже казав, у нас була дуже хороша команда, яка розуміла одна одну. Водночас, згадуючи історію, навряд чи було багато команд, що змогли перемогти з рахунком 4:0 на стадіоні Барселони", – розповів Ребров в інтерв'ю Sportowe Fakty.
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