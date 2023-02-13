Незалежна комісія отримала від УЄФА замовлення на розслідування інцидентів, і звинуватила у тому, що трапилося саму футбольну організацію.

Перед фіналом Ліги чемпіонів 2022 року між Реалом і Ліверпулем утворилася тиснява, як стверджував УЄФА, через велику кількість уболівальників із підробленими квитками. Французька поліція була змушена застосувати сльозогінний газ, через що початок зустрічі було перенесено на 36 хвилин.

Фінал Ліги чемпіонів-2022 ледь не призвів до жахливої катастрофи: висновок комісії

Через три дні після фіналу ЛЧ-2022 УЄФА замовив незалежний звіт з приводу організації заходу. Розслідування проходило під орудою португальського політика, доктора Тьяго Брандау Родрігеша. До складу комісії також входили експерти та консультанти зі сфери права, поліції та організації заходів, а також представники груп футбольних уболівальників.

Як інформує ВВС, комісія постановила, що "основну відповідальність за події, які ледь не призвели до катастрофи", несе безпосередньо УЄФА. Також комісія не знайшла доказів з приводу того, що тиснява трапилася через натовп із фальшивими квитками. "Це виявилося неправдою", – йдеться у звіті.

У фіналі ЛЧ-2022 Реал здолав Ліверпуль із рахунком 1:0.

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