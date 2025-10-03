Довбик вийшов на заміну на 78-й хвилині, а вже через кілька хвилин підійшов до 11-метрової позначки, щоб виконати пенальті. Після першої невдалої спроби виявилося, що воротар Лілля заступив за лінію до моменту удару – і арбітр постановив перебити пенальті.

"Таке зі мною вперше": Гасперіні відреагував на промахи Довбика і Суле з пенальті

Однак історія повторилася: Довбик знову не переграв воротаря, який, у свою чергу, знову порушив правила. На третій раз до позначки підійшов Суле, який також не зміг забити свій пенальті.

"Чому я відвертаюся під час виконання моєю командою пенальті? Це не так. Зрештою, я завжди дивлюся. Думаю, у того, хто б'є пенальті, багато сміливості. Артем Довбик теж хотів забити, прикро. Але він заб'є наступний пенальті", – цитує Свілара Voce Giallorossa.

