Зірка "Трьох левів" приділив окрему увагу голкіперу суперників Уго Льорісу, який разом з ним виступає за один клуб – Тоттенхем.

"В Англії немає слабких місць": Дешам окреслив рецепт виходу Франції у півфінал ЧС-2022

"Він справді хороший хлопець, один із найкращих воротарів у світі. Втім, у такому матчі ми точно не друзі і вийдемо на поле, аби битися один проти одного. Я знаю його давно і навіть не можу підібрати слів, щоб гідно похвалити. Мені сподобається грати проти нього, якщо ми виграємо, але я знаю, що і він зробить все задля перемоги Франції", – цитує Кейна Goal.

Нагадаємо, матч Англія – Франція відбудеться сьогодні, стартовий свисток о 21:00. Переможець у півфіналі вийде на сильнішого з пари Марокко – Португалія.

Англія – Франція: анонс матчу 1/4 фіналу ЧС-2022