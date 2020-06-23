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"У такий футбол грати не можна": Буяльський відверто оцінив якість гри Динамо

00:20 - Читать на русском
"У такий футбол грати не можна": Буяльський відверто оцінив якість гри Динамо
Віталій Буяльський (праворуч) / ФК Динамо

Півзахисник київського Динамо Віталій Буяльський поділився емоціями від скандального поєдинку 27-го туру Прем'єр-ліги проти ковалівського Колоса (2:1).

64’ Віктор Циганков
87’ Карлос Де Пена
 
Кирило Петров 64’
Арні Вільх'яльмссон 69’
64’ Кирило Петров
64’ Віктор Циганков
69’ Арні Вільх'яльмссон
87’ Карлос Де Пена

"Не хочу коментувати суддівство. Є окремі люди, нехай вони коментують. Можу тільки по нашій грі сказати.

Динамо – Колос – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Нічого хорошого сказати не можу. Так, як ми сьогодні грали в футбол, грати не можна. Ось і все. Ви все самі бачили. Якби показували б таку гру, як в минулих матчах, тоді добре. А сьогодні – не футбол.

Є результат, але немає задоволення від гри. Результат приходить, якщо є якась якість гри. Можливо, десь везіння було на нашому боці. Але не можна демонструвати такий футбол", – сказав Буяльський FootballHub.

Нагадаємо, що всі три м'ячі в поєдинку Динамо – Колос були забиті з одинадцятиметрових. Пенальті хавбека ковалівців Богданова парирував голкіпер господарів Бущан.

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Динамо Динамо Динамо - Колос Віталій Віталій Буяльський
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