"У такий футбол грати не можна": Буяльський відверто оцінив якість гри Динамо

Півзахисник київського Динамо Віталій Буяльський поділився емоціями від скандального поєдинку 27-го туру Прем'єр-ліги проти ковалівського Колоса (2:1).

"Не хочу коментувати суддівство. Є окремі люди, нехай вони коментують. Можу тільки по нашій грі сказати.

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Нічого хорошого сказати не можу. Так, як ми сьогодні грали в футбол, грати не можна. Ось і все. Ви все самі бачили. Якби показували б таку гру, як в минулих матчах, тоді добре. А сьогодні – не футбол.

Є результат, але немає задоволення від гри. Результат приходить, якщо є якась якість гри. Можливо, десь везіння було на нашому боці. Але не можна демонструвати такий футбол", – сказав Буяльський FootballHub.

Нагадаємо, що всі три м'ячі в поєдинку Динамо – Колос були забиті з одинадцятиметрових. Пенальті хавбека ковалівців Богданова парирував голкіпер господарів Бущан.

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