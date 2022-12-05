Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт висловився щодо відсутності Рахіма Стерлінга у матчі проти Сенегалу (3:0) на чемпіонаті світу.

"Рахім поїхав додому. Ми поважаємо його конфіденційність, тому не хочемо говорити надто докладно про те, що сталося.

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Звичайно, така ситуація не йде на користь команді перед важливою грою, але це не має значення. В такі моменти гравець важливіший за команду", – цитує Саутгейта Evening Standard.

За даними преси, будинок 27-річного вінгера пограбували на понад 300 тисяч фунтів, коли футболіст був на турнірі, а сім'я була вдома. Катар він покинув через переживання за стан дітей і дружини, але планує повернутись.

Напередодні Англія легко перемогла Сенегал та пройшла в 1/4 фіналу ЧС-2022, де 10 грудня зустрінеться зі збірною Франції.

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