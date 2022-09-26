"Сьогодні вранці на тренуванні були відсутні декілька футболістів. У нашому таборі якийсь вірус, звичайна хвороба.

Україна – Шотландія: Петраков заінтригував своїм майбутнім та анонсував кадрові зміни

Два наші нападники, Дайкс та Адамс, почуваються не дуже добре, але вони все одно вирушають із нами до Кракова. Так, у нас є певні кадрові проблеми, але в нас також є рішучість зіграти з Україною й закінчити справу в групі Ліги націй", – сказав Кларк на передматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, вирішальний поєдинок за вихід в еліту Ліги націй між Україною та Шотландією відбудеться у вітоврок, 27 жовтня, у Кракові. Початок зустрічі о 21:45.

Вірменія – Україна: Тимчик, Зубков, Довбик, Лунін, Ігнатенко, Ярмола – історичного шоу для Ліги націй все ще недостатньо