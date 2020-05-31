"У Супряги проблеми зі спиною": Михайленко розповів про кадрову ситуацію в СК Дніпро-1

Головний тренер СК Дніпро-1 Дмитро Михайленко з оптимізмом дивиться на лазарет своєї команди.

"Сподіваємося, що до наступного матчу Супряга буде готовий. Він має невеликі проблеми зі спиною. У грі проти Олімпіка вирішили не ризикувати його здоров'ям. Очікуємо, що наступного тижня він приступить до тренувань в загальній групі.

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Цуріков, на жаль, має невелике ушкодження. Розраховую на те, що він до наступного матчу відновиться. Відсутність Когута пов'язана з його станом. Він порівняно недавно почав тренуватися, і той же Вакулко і Ді Франко виглядають зараз добре.

Цуріков сьогодні тренувався в загальній групі. Сподіваюся, що лазарет буде порожнім на початку тижня. Всі хлопці будуть готові: той же Сваток, той же Папа Гуйє. Зараз надходять хороші новини – лазарет порожніє", – цитує Михайленка офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, у матчі 24-го туру СК Дніпро-1 на власному полі без особливих проблем переміг Олімпік з рахунком 3:1. Як наслідок, команда закріпилась на першій сходинці другої шістки, набравши 31 бал.

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