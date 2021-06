Франк де Бур

Євро-2000, Франція – Нідерланди (2:3)

Французам історично не щастить на "роберто карлосів" – гарматні удари з пекельною траєкторією. У 98-му постраждав Фаб'єн Бартез, а ще через 2 роки – знаменита "кішка" Бернар Лама. Останнього засмутив найближчий суперник збірної України – Франк де Бур, який повертається на Євро у ролі головного тренера.

Златан Ібрагімовіч

Євро-2012, Швеція – Франція (2:0)

Шведи створили велику сенсацію у групі з Україною, Англією та Францією, обігравши "гальських півнів" 2:0. Себа Ларссон виконав якусь химерну передачу, проте Ібра зумів витиснути з неї максимум завдяки бойовим навичкам тхеквондо. Зазначимо, що цей шедевр не допоміг "Тре Крунур" уникнути підсумкового фіаско – 4 місце.

Луїш Фігу

Євро-2000, Португалія – Англія (3:2)

Переможець "Золотого м'яча"-2000 приїхав на Євро у розквіті сил. Він був головною зіркою збірної Португалії, яка випередила у групі Англію та Німеччину – чи не найбільших невдах того розіграшу (обоє не пробилися в плей-офф). Феноменальний гол Фігу започаткував камбек "селесао", які вже на старті проковтнули два м'ячі.

Давід Трезеге

Фінал Євро-2000, Франція – Італія (2:1)

Один з найдраматичніших фіналів Євро запам'ятався шаленою розв'язкою в овертаймі. "Скуадра Адзурра" стала жертвою правила "золотий гол", яке використовувалось на великих форумах з 1993-го по 2004-й. Сольний прохід Піреса довершив невідпорний удар Трезеге під поперечку воріт Тольдо.

Томас Бролін

Євро-1992, Швеція – Англія (2:1)

"Тікі-така" – творіння іспанців? Феноменальна збірна Швеції початку 90-х може посперечатися. У матчі проти родоначальників футболу "синьо-жовті" розіграли комбінацію, якій позаздрив би сам Гвардіола. Ефектну крапку в мереживі з коротких передач поставив Томас Бролін. Англія у підсумку поїхала додому, а скандинави пробилися до півфіналу.

Златан Ібрагімовіч

Євро-2004, Швеція – Англія (1:1)

Усе, чого торкається Ібра (навіть п'ятою), перетворюється у золото. На Євро-2004 шведський бомбардир розкішно відповів Кассано. Знову акробатичний трюк, знову шедевр, знову врятоване очко перед фінальним свистком. Хенрік Ларссон ледь не збожеволів.

Давор Шукер

Євро-1996, Хорватія – Данія (3:0)

Екс-форвард мадридського Реала відзначився трьома м'ячами на Євро-96, поступившись тільки Алану Ширеру – володарю "Золотого бутса" (5). Потужні данці неабияк настраждались від таланту зіркового хорвата. Він оформив незабутній дубль у ворота легендарного Петера Шмейхеля. Елегантний "черпачок" став окрасою групового етапу...

Карел Поборскі

Євро-1996, Чехія – Англія (1:0)

...адже у чвертьфіналі того ж турніру Поборскі ще ефектніше прибив Португалію. На відміну від Шукера, чеський хавбек перед вирішальним ударом обіграв кількох суперників – делікатес для справжніх гурманів. Вітор Байя ривком відчаю лише додав епізоду динамічності.

Ронні Велан

Євро-1988, Ірландія – СРСР (1:1)

Британський стиль у поєднанні з акробатикою – це вибухова суміш, що ледь не підірвала могутню збірну СРСР. Один з найкращих голкіперів тієї епохи – Рінат Дасаєв – майже дотягнувся до лівої від себе дев'ятки, але майже не рахується. Ронні Велан святкував фантастичне взяття воріт, наче перемогу на ЧС.

Марко ван Бастен

Фінал Євро-1988, Нідерланди – СРСР (2:0)

Гол ван Бастена проти Радянського Союзу чимало експертів вважають найкрасивішим в історії футболу. "Поки м'яч перебував у повітрі, я подумав: так, можна обіграти захисників або пробити відразу. Звісно, щоб вдався такий удар, потрібне велике везіння. Усе вийшло ідеально. Іноді такі речі трапляються", – зізнається славетний форвард, який через травми завершив кар'єру у 28.

