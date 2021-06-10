У суперника України "вселився" Роберто Карлос, шедевральне тхеквондо Ібри, велика трагедія Італії – топ-10 голів Євро
Вже 11 червня в Римі стартує Євро-2020. Напередодні матчу-відкриття "Футбол 24" пригадує культові голи з минулих розіграшів.
Франк де Бур
Євро-2000, Франція – Нідерланди (2:3)
Французам історично не щастить на "роберто карлосів" – гарматні удари з пекельною траєкторією. У 98-му постраждав Фаб'єн Бартез, а ще через 2 роки – знаменита "кішка" Бернар Лама. Останнього засмутив найближчий суперник збірної України – Франк де Бур, який повертається на Євро у ролі головного тренера.
The Netherlands twice came from behind to beat France 3️⃣-2️⃣ at @UEFA Euro 2000 #OnThisDay in 2️⃣0️⃣0️⃣0️⃣...— Football On This Day (@footieonthisday) June 21, 2018
Frank De Boer's free-kick wasn't too bad... pic.twitter.com/884BMm2sFL
Златан Ібрагімовіч
Євро-2012, Швеція – Франція (2:0)
Шведи створили велику сенсацію у групі з Україною, Англією та Францією, обігравши "гальських півнів" 2:0. Себа Ларссон виконав якусь химерну передачу, проте Ібра зумів витиснути з неї максимум завдяки бойовим навичкам тхеквондо. Зазначимо, що цей шедевр не допоміг "Тре Крунур" уникнути підсумкового фіаско – 4 місце.
Who else could score this goal?— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 19, 2020
A brilliant acrobatic goal by Zlatan Ibrahimović () and Sebastian Larsson's late strike handed Sweden a 2-0 win against France at EURO 2012!#OTD | @svenskfotboll | @Ibra_official pic.twitter.com/TDKoBcBGUC
Луїш Фігу
Євро-2000, Португалія – Англія (3:2)
Переможець "Золотого м'яча"-2000 приїхав на Євро у розквіті сил. Він був головною зіркою збірної Португалії, яка випередила у групі Англію та Німеччину – чи не найбільших невдах того розіграшу (обоє не пробилися в плей-офф). Феноменальний гол Фігу започаткував камбек "селесао", які вже на старті проковтнули два м'ячі.
Luis Figo— Goal (@goal) June 12, 2020
Euro 2000 ️
Portugal vs England ??????
20 years ago today pic.twitter.com/Z5wwnZYCw7
Давід Трезеге
Фінал Євро-2000, Франція – Італія (2:1)
Один з найдраматичніших фіналів Євро запам'ятався шаленою розв'язкою в овертаймі. "Скуадра Адзурра" стала жертвою правила "золотий гол", яке використовувалось на великих форумах з 1993-го по 2004-й. Сольний прохід Піреса довершив невідпорний удар Трезеге під поперечку воріт Тольдо.
France won EURO 2000 #OTD— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 2, 2020
David Trezeguet came off the bench to score a golden goal as France became the first world champions to win the following EURO!@equipedefrance | @Trezegoldavid pic.twitter.com/XJ533X1e9l
Томас Бролін
Євро-1992, Швеція – Англія (2:1)
"Тікі-така" – творіння іспанців? Феноменальна збірна Швеції початку 90-х може посперечатися. У матчі проти родоначальників футболу "синьо-жовті" розіграли комбінацію, якій позаздрив би сам Гвардіола. Ефектну крапку в мереживі з коротких передач поставив Томас Бролін. Англія у підсумку поїхала додому, а скандинави пробилися до півфіналу.
THREAD: ️ EURO 1992 goals!— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) March 2, 2021
Tomas Brolin ended a great Sweden move in the host's group-stage win over England ?
@svenskfotboll pic.twitter.com/7p2mcegMWJ
Златан Ібрагімовіч
Євро-2004, Швеція – Англія (1:1)
Усе, чого торкається Ібра (навіть п'ятою), перетворюється у золото. На Євро-2004 шведський бомбардир розкішно відповів Кассано. Знову акробатичний трюк, знову шедевр, знову врятоване очко перед фінальним свистком. Хенрік Ларссон ледь не збожеволів.
Zlatan Ibrahimović ?#OTD at EURO 2004, the Swedish star scored ???? goal in Sweden's 1-1 draw with Italy!— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 18, 2020
@svenskfotboll | @Ibra_official pic.twitter.com/Ut9W3Tyazv
Давор Шукер
Євро-1996, Хорватія – Данія (3:0)
Екс-форвард мадридського Реала відзначився трьома м'ячами на Євро-96, поступившись тільки Алану Ширеру – володарю "Золотого бутса" (5). Потужні данці неабияк настраждались від таланту зіркового хорвата. Він оформив незабутній дубль у ворота легендарного Петера Шмейхеля. Елегантний "черпачок" став окрасою групового етапу...
Describe Davor Šuker's EURO 1996 chip with 1 word!— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) February 17, 2021
️ @HNS_CFF
Карел Поборскі
Євро-1996, Чехія – Англія (1:0)
...адже у чвертьфіналі того ж турніру Поборскі ще ефектніше прибив Португалію. На відміну від Шукера, чеський хавбек перед вирішальним ударом обіграв кількох суперників – делікатес для справжніх гурманів. Вітор Байя ривком відчаю лише додав епізоду динамічності.
Karel Poborský made his @ceskarepre_eng debut #OTD in 1994!— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) February 23, 2021
Rewind to his incredible EURO 1996 chip ? pic.twitter.com/v2kaJrRk0k
Ронні Велан
Євро-1988, Ірландія – СРСР (1:1)
Британський стиль у поєднанні з акробатикою – це вибухова суміш, що ледь не підірвала могутню збірну СРСР. Один з найкращих голкіперів тієї епохи – Рінат Дасаєв – майже дотягнувся до лівої від себе дев'ятки, але майже не рахується. Ронні Велан святкував фантастичне взяття воріт, наче перемогу на ЧС.
Describe this goal!— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 15, 2020
? Ronnie Whelan scored an acrobatic ?????? #OTD in 1988!
@FAIreland pic.twitter.com/lF7EWkMu9r
Марко ван Бастен
Фінал Євро-1988, Нідерланди – СРСР (2:0)
Гол ван Бастена проти Радянського Союзу чимало експертів вважають найкрасивішим в історії футболу. "Поки м'яч перебував у повітрі, я подумав: так, можна обіграти захисників або пробити відразу. Звісно, щоб вдався такий удар, потрібне велике везіння. Усе вийшло ідеально. Іноді такі речі трапляються", – зізнається славетний форвард, який через травми завершив кар'єру у 28.
#Euro2020Countdown! 8 tournaments ago, ‘88!— Alan March Sport ltd (@AlanMarchSport) June 4, 2021
Host: West Germany
Winners: Netherlands
Runners up: Soviet Union
Top scorer: Marco Van Basten (5 goals)
And here is one of those Marco van Basten goals, an absolute beauty!pic.twitter.com/2JEPEyPpv5
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