Футболіст ПСВ підхопив активну форму туберкульозу, повідомив ейндховенський клуб у своїх соцмережах. Інформація про те, який саме гравець заразився вірусом, не розголошується через законодавство про конфіденційність.

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ПСВ запевняє, що наразі використовуються стандартні протоколи. Повідомляється, що наразі немає жодних ознак того, що люди, які перебували в безпосередній близькості від інфікованого гравця, були інфіковані.

"ПСВ підтримує гравця в його відновленні і просить поважати приватне життя гравців. Коли з'являться відповідні оновлення, ми поділимося ними нашими офіційними каналами", – йдеться в клубній заяві.

Активний туберкульоз – це форма, на яку страждає інфікований пацієнт, на відміну від так званого "латентного туберкульозу", за якого пацієнт часто нічого не помічає.

Нагадаємо, що матч ПСВ – Шахтар (3:2) у Лізі чемпіонів було зіграно 27 листопада. Наразі ПСВ цікавиться воротарем "гірників" Дмитром Різником.

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