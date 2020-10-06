"Німецьких футболістів ми знали здебільшого по збірній ФРН, тодішньому чемпіону світу, а ось у тренерів інформації було, мабуть, більше. У всякому разі, мене Лобановський готував до того, що грати доведеться від Беккенбауера.

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Мій гол у Мюнхені? Вся наша команда залишалася позаду, не встигнувши перетнути центр поля. Я оцінив ризики: якщо навіть втрачу м'яч, контратаки у німців не вийде. В усьому іншому діяв на автоматі, вирішуючи по мірі проходження суперників. Коли оминув останнього – пробив в кут. Ось, власне, і все. Мені здається, цей гол був одним з найкращих у моїй кар'єрі. Але об'єктивну оцінку можна дати тільки збоку. Адже я кожен м'яч оцінюю ще й з точки зору складності. Скажімо, у фіналах Кубка кубків забивав із серйозними травмами – і від цього голи ставали для мене ціннішими в кілька разів.

Медалі за Суперкубок нам не дали, так і було. Але нам було достатньо самого Суперкубка – масивна чаша... Скільки шампанського вмістилось? Плюс-мінус два ящики, якщо не помиляюся. Але точно не пам'ятаю – не я розливав", – розповів Блохін в інтерв'ю офіційному сайту Динамо.

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