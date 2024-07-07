Капітан збірної Франції Кіліан Мбаппе перебуває на Євро-2024 далеко не в ідеальній фізичній формі.

Крім наслідків перелому носа і необхідності грати в захисній масці, на Мбаппе вплинули біль у спині та пошкодження коліна в товариському матчі з Люксембургом у червні. Як інформує Le Parisien, це – одна з трьох причин, через які форвард не може проявити себе в Німеччині на 100%.

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Другою причиною є конфлікт між гравцем і його колишнім клубом, ПСЖ. Кіліан посварився з президентом клубу Нассером Аль-Хелаїфі – гравець не думав, що буде змушений покидати клуб на такій негативній ноті.

Третя причина поганого виступу Кіліана на чемпіонаті Європи – політична. Повідомляється, що Мбаппе відволікає ситуація у Франції, де в першому турі парламентських виборів перемогла права партія Марін Ле Пен "Національне об'єднання". Раніше французький нападник назвав це "національною катастрофою".

Збірна Франції вийшла до півфіналу Євро, в якому зіграє з Іспанією. Цей матч відбудеться 9 липня.

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