Захисник Інтера Ешлі Янг став черговим футболістом "нерадзуррі", тест на COVID-19 якого дав позитивний результат.

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35-річного англійця одразу ж відправили на самоізоляцію, повідомляє офіційний сайт "чорно-синіх". Таким чином, Янг став вже шостим інфікованим футболістом. Раніше позитивні тести здали Мілан Шкріньяр, Алессандро Бастоні, Раджа Наінгголан, Роберто Гальярдіні і Андрей Раду.

Нагадаємо, в наступному турі італійської Серії А Інтер зіграє з Міланом. Зустріч запланована на 17 жовтня. Після 3-х турів підопічні Конте посідають у турнірній таблиці Серії А четверту сходинку, маючи в активі 7 очок.

Поєдинок із Шахтарем у Лізі чемпіонів має відбутись 27 жовтня.

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