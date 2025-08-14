"І в хорошому, і в поганому, залишаюся вірним! Ще раз переглянув матч. Видовище не для людей зі слабкими нервами. Але це не означає, що потрібно відсікати голову СаШо. Я не його адвокат, але буду справедливий. Для того щоб бути конкурентоспроможним, потрібні підсилення. А це чималі гроші. Головний тренер не відповідає за фінансовий хід клубу.

"Приниження відбулося": Заховайло поставив Динамо діагноз – він знайшов головних винуватців провалу в ЛЧ

Всім зрозуміло, чому це відбувається. Війна, і всі розмови, які пов'язані з непростою ситуацією. Він тренує, що є. Для чемпіонату України цього достатньо. Чи достатньо цього для єврокубків? Це – Ліга конференцій в кращому випадку.

Я готовий підтвердити, що в основному складі Динамо Київ є група гравців, які просто непіддатливі до навчання, але про це мало хто говорить. Всіх собак вішають на головного тренера. А це, на мій погляд, несправедливо.

Не знімаю провини з усієї команди, але собака порилася в іншому місці", – написав Заховайло на своїй сторінці в Facebook.

Динамо безвольно програло Пафосу і вилетіло з ЛЧ – Україна не знала такого провалу 20 років