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У СК Дніпро-1 працюватиме колишній тренер Наполі та Челсі, – ЗМІ

08:26 468 Читать на русском
У СК Дніпро-1 працюватиме колишній тренер Наполі та Челсі, – ЗМІ
Луїджі Ночентіні (другий справа) / фото з відкритих джерел

Клуб із Дніпра незабаром поповниться фахівцем з Італії, який раніше працював у Серії А і АПЛ.

Тренер Луїджі Ночентіні працюватиме в СК Дніпро-1, інформує fcdnipro.com. В тренерському штабі Дмитра Михайленка від буде асистентом з тактики.

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Зазначимо, що раніше 31-річний Ночентіні працював у тренерському штабі Мауріціо Саррі в Наполі та Челсі. Італійська преса прозвала Ночентіні "комп'ютерним майстром".

Нагадаємо, що свій перший офіційний матч у 2020 році СК Дніпро-1 зіграє 23 лютого проти Карпат.

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