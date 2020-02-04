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Не склалися стосунки з Ріанчо, хоча Ребров хотів його залишити, – батько Безуса пояснив причини відходу сина з Динамо

19:30 721 Читать на русском
Не склалися стосунки з Ріанчо, хоча Ребров хотів його залишити, – батько Безуса пояснив причини відходу сина з Динамо
Роман Безус / Сайт Динамо

Анатолій Безус поділився подробицями відходу свого сина Романа з Динамо у січні 2015 року.

"Наскільки розумію, Ребров – така людина, як я. Тренер дав Романові вибір: я хотів би, щоб ти залишився, але тобі видніше, тож рішення – за тобою.

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У сина не склалися стосунки з Раулем Ріанчо. Він тільки зараз мені сказав, що почав розуміти цей футбол. А тоді був категоричним: "У такий футбол я грати не хочу". Вимагали схеми, вимагали те, вимагали се, а Роман за натурою – вільний художник. Хоче більшої свободи на полі, а коли заганяють у рамки – йому важко.

Щоправда, тепер він вже готовий до цього. Дуже великий поштовх дав йому тренер Сент-Трюйдена. Вони залишилися товаришами, досі телефонують один одному", – зізнався Анатолій Безус.

Нагадаємо, Роман Безус покинув Динамо у січні 2015 року і підписав контракт з Дніпром. Зараз хавбек збірної України захищає кольори бельгійського Гента.

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Динамо Динамо Роман Безус Роман Безус Сергій Ребров Сергій Ребров Рауль Ріанчо Рауль Ріанчо
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