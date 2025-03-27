Бразилець разом зі своєю дружиною Керол Кабріно готувалися до народження четвертої дитини. Утім, як повідомила сама жінка, у неї стався викидень.

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"Вагітність не прогресувала, моя дитина стала маленьким янголятком. Знаю багатьох людей, які пройшли через таку ситуацію. Ніколи не думала, що таке трапиться зі мною. Оскільки у мене троє здорових дітей, такого ніколи не траплялося. Це незрозумілий біль. Я переживаю період трауру. Наразі маю спробувати відновити своє психічне здоров'я. Я б нікому цього не побажала", – розповіла Кабріно у своїх соцмережах.

Керол також сказала, що їй довелося про це повідомити Маркіньйосу, який на ту мить перебував у розташування національної збірної Бразилії та готувався до ігор кваліфікації на ЧС-2026. До слова, у пари є троє дітей: Едуарда (7 років), Енріко (5 років) і Маріна (2 роки).

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