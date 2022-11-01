"У нас давно вже травмований Віктор Корнієнко. Він проходить реабілітацію у Києві під наглядом наших фахівців.

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І ще є двоє: Мар’ян Швед та Юхим Конопля. У Шведа такий страшний діагноз як пубалгія. Страшний в лапках. Він не дуже страшний, але потребує досить тривалої реабілітації.

А Конопля уже на підході. Думаю, через день-два він вже буде тренуватися з командою", – сказав Попов у коментарі клубному YouTube-каналу.

Нагадаємо, у матчі проти Олександрії пошкодження зазнав також Олександр Зубков, однак потрапив у заявку на вирішальний матч з РБ Лейпциг за вихід у плей-офф Ліги чемпіонів.

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