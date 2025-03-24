"Хлопці намагалися, старалися, але без атаки та пресингу важко розраховувати на позитивний результат. Шкода, що в тренерському штабі Сергія Реброва немає футбольних людей, які могли б йому щось підказати. Ці запізнілі заміни з виходом Яремчука та Ярмоленка на останні хвилини гри...

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Хто може Реброву нав’язати думку, що під таку гру потрібно було випускати саме Ваната? Можливо, розраховували, що Влад десь втече від суперника після лонгболу, скористається своєю швидкістю. Проте ми побачили, що це взагалі не спрацювало.

Скільки збірна України грає, стільки й говорять про те, що саме другі матчі даються їй вкрай важко. Цей поєдинок з бельгійцями лише підтверджує цю закономірність", – сказав Хацкевич у інтервʼю Українському футболу.

Нагадаємо, збірна України поступилася Бельгії з рахунком 3:4 за підсумками двох матчів. Наступний сезон Ліги націй "синьо-жовті" проведуть у Дивізіоні B. Бельгія святкує не лише перемогу, а й збереження місця в еліті турніру.

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