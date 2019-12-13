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"У що перетворилося Динамо – це печаль", – легенда киян Яремчук

18:48 1857 Читать на русском
"У що перетворилося Динамо – це печаль", – легенда киян Яремчук
Олексій Михайличенко (праворуч) / фото: Динамо

Колишній гравець Динамо Іван Яремчук прокоментував нічийний результат у вирішальному матчі групового етапу Ліги Європи проти Лугано (1:1).

90+4’ Віктор Циганков
 
Марко Араторе 45’
45’ Марко Араторе
90+4’ Віктор Циганков

"У що перетворилося київське Динамо – це печаль. Всі сподівалися, і були впевнені, що в останньому матчі, нарешті, команда підсолодить гіркоту втрачених надій, покаже клас, порадує перемогою уболівальників, щоб зіграти в єврокубках навесні.

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А може воно й на краще, що не пройшли, і своєю грою не будуть мучити себе і своїх шанувальників? Якщо чесно зізнатися, то команда в не найсильнішій групі не показала жодної яскравої гри. Один вимучений виграш у Мальме, бліді нічиї, а під кінець бездарна поразка від все того ж Мальме, і нічия схожа на поразку з Лугано.

У динамівців немає індивідуальної майстерності, швидкого мислення, вміння зіграти на п'ятачку нестандартно, а також кульгає робота з м'ячем. Перераховувати ще можна багато. Потрібно щось робити і кардинально змінювати. А поки ми бачимо гнітюче видовище. Немає гри, а за нею і результату. Прикро бачити таке Динамо", – цитує Яремчука UA-Футбол.

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Теги
Ліга Європи Динамо Динамо Динамо - Лугано Іван Яремчук
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