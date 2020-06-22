У ще одному клубі Першої ліги виявили коронавірус – поєдинок чемпіонату під загрозою зриву

Вже другий клуб другого за силою дивізіону постраждав від COVID-19.

У одного з футболістів Балкан діагностовано COVID-19, повідомляє офіційний сайт клубу.

Рух повторно пройшов тест на коронавірус – в клубі зафіксовано спалах COVID-19

Хвороба у гравця проходить безсимптомно, він перебуває на самоізоляції. Керівництво клубу вже повідомило про ситуацію у відповідні інстанції.

Як наслідок, перший після рестарту Першої ліги поєдинок команди проти ОПФК Черкащини перенесли з 24 на 25 червня. У вівторок, 23 червня, команда пройде повторне тестування і за його результатами буде визначено подальшу долю матчу.

Нагадаємо, раніше спалахи коронавірусу було виявлено у львівських Карпатах і Русі та в донецькому Олімпіку.

Динамо – Колос: анонс матчу УПЛ