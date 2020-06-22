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У ще одному клубі Першої ліги виявили коронавірус – поєдинок чемпіонату під загрозою зриву

11:14 - Читать на русском
У ще одному клубі Першої ліги виявили коронавірус – поєдинок чемпіонату під загрозою зриву
Балкани – Агробізнес / ФК Балкани

Вже другий клуб другого за силою дивізіону постраждав від COVID-19.

У одного з футболістів Балкан діагностовано COVID-19, повідомляє офіційний сайт клубу.

Рух повторно пройшов тест на коронавірус – в клубі зафіксовано спалах COVID-19

Хвороба у гравця проходить безсимптомно, він перебуває на самоізоляції. Керівництво клубу вже повідомило про ситуацію у відповідні інстанції.

Як наслідок, перший після рестарту Першої ліги поєдинок команди проти ОПФК Черкащини перенесли з 24 на 25 червня. У вівторок, 23 червня, команда пройде повторне тестування і за його результатами буде визначено подальшу долю матчу.

Нагадаємо, раніше спалахи коронавірусу було виявлено у львівських Карпатах і Русі та в донецькому Олімпіку.

Динамо – Колос: анонс матчу УПЛ

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Теги
ОПФК Черкащина ОПФК Черкащина Перша ліга Балкани Балкани коронавірус
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