"У людини є пріоритети. Шевченко працював у збірній України, зараз він хоче допомогти країні соціально. У нього є місія. Головна місія – це бути трибуною в Європі та світі про те, що коїться в Україні, збирати пожертви, розказувати людям. Повірте, це важка робота, це щоденні зустрічі, якісь моменти, купа інтерв'ю, переїздів.

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Це складна робота, на яку він зараз уповноважений. Так, ми інколи говоримо про футбол, останнім часом більше почали про нього говорити. Але не настільки, щоб я відчув – от, Андрій Шевченко весь у футболі. Поки він більше розказує про United 24, що вдається зробити, з ким зустрічався тощо. Він дуже переживає, вважає, що треба постійно нагадувати про події в Україні, не можна випускати цей момент.

Потрібно постійно нагадувати, що ми воюємо за демократичні цінності. Це дуже важливо. Так, про футбол ми зараз говоримо більше, але поки не повноцінно", – зазначив Циганик у програмі Циганик Live.

Нагадаємо, Шевченко очолював збірну України протягом 2016-2021 років, а також 2 місяці працював у Дженоа.

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