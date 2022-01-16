Український фахівець Андрій Шевченко поки не планує поспішати з пошуками нового місця роботи.

Напередодні Дженоа офіційно звільнила 45-річного фахівця з поста наставника. Одним із варіантів для продовження тренерської кар'єри українця називали збірну Польщу. Втім, як стверджує журналіст Ніколо Скіра, такий варіант є малоймовірним.

У Польщі прокоментували чутки про переговори з Шевченком

Річ у тім, що головним претендентом на крісло коуча "Кадри" є Адам Навалка, який раніше вже тренував збірну з 2013 по 2018 роки. Шевченко водночас хоче взяти невелику паузу після Дженоа і не поспішатиме з новою роботою.

Нагадаємо, Андрія Миколайовича звільнили з генуезького клубу через незадовільні результати: команда під його керівництвом здобула лише одну перемогу (в Кубку Італії над Салернітаною) в 11 матчах.

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