У Шахтаря новий майстер дальніх ударів: Майкон вже забив 4 ефектні голи

Новачок Шахтаря Майкон поступово адаптовується у команді Паулу Фонсеки.

Бразилець Майкон перейшов у Шахтар цього літа з Корінтіанса орієнтовно за 7 мільйонів євро. Новачок зіграв за "гірників" 20 ігор та відзначився 4 голами та 3 результативними передачами.

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Варто зазначити, що всі голи Майкона за Шахтар вийшли ефектними. Бразилець є справжнім майстром дальніх ударів. Хавбек відзначився у воротах Ворскли, Десни, Арсенала-Київ та Хоффенхайма.

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