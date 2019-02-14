"У Шахтаря немає інстинкту кілера". Журналіст, який товаришує із Бекенбауером, – про сильні та слабкі місця Айнтрахта

Максим Розенко зателефонував у Німеччину легендарному журналісту Юхиму Шаїнському, який розповів цікаві деталі про Айнтрахт.

Напередодні матчу Шахтар – Айнтрахт ми додзвонилися заслуженому журналісту України Юхиму Шаїнському. Юхим, який мешкає у Німеччині з 1993 року, розповів, як у Франкфурті ставляться до сьогоднішнього протистояння, яка лінія "орлів" вважається слабкою ланкою, і поділився деталями своїх недавніх розмов із нинішнім адміністратором Айнтрахта, екс-футболістом... Шахтаря – Ігорем Симоновим та журналістом німецького видання Kicker Хартвігом Хассельбрухом.

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Ігор Симонов протягом 7 сезонів, з 1979-го по 1985-й, виступав за Шахтар, – бере на себе ініціативу в нашій бесіді Шаїнський. – І навіть провів гостьовий матч Кубка УЄФА у 1980-му проти... Айнтрахта. У 1996 році Ігор поїхав до Німеччини. З 2011 року працює адміністратором "орлів". Паралельно працював тренером у клубній дитячій академії, але останнім часом зосередився на роботі адміністратора.

Ігор вважає, що у цьому протистоянні шанси на прохід в наступний раунд турніру абсолютно рівні – 50 на 50. Айнтрахт не хотів бачити Шахтар серед своїх суперників напередодні жеребкування. Симонов їздив на матч групового турніру Ліги чемпіонів Хоффенхайм – Шахтар. Віддає належне якості гри, яку продемонструвала його колишня команда. Але при цьому вважає, що незалежно від результату матчу у Харкові, у Франкфурті "гірникам" буде важче, ніж у Зінсхаймі. Тому що фани Айнтрахта надзвичайно заводять команду. В "орлів" одразу з'являється і 12-й, і 13-й, і 14-й гравець в особі вболівальників. Донеччанам буде непросто грати в таких умовах.

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Ігоря разом із легендарним гравцем Айнтрахта, рекордсменом за кількістю матчів, проведених у Бундеслізі, Карлом-Хайнцом Кербелем (з 1972-го по 1991-й провів 602 матчі за "орлів") днями знімало місцеве телебачення. Німецькі колеги робили сюжет про майбутнє протистояння, згадували матчі Айнтрахта з Шахтарем у Кубку УЄФА 1980 року, до яких "орли" підійшли в ролі чинних володарів Кубка УЄФА. У Донецьку німці програли 1:0, гол з пенальті забив Старухін. А збив "гірника" у штрафному майданчику Кербель. Навіть зараз, коли минуло майже 40 років, Карл, сміючись, продовжує стверджувати, що пенальті тоді вони отримали незаслужено.

Симонов у 1980 році зіграв матч у Франкфурті, де Айнтрахт переміг Шахтар – 3:0. Ігор двічі вигравав Кубок СРСР у складі "гірників" (1980, 1983). Минулого року Айнтрахт здобув Кубок Німеччини, перемігши у фіналі Баварію. Коли я йому напівжартома сказав, що тепер він володар ще й Кубка Німеччини, мовляв, перебував в обоймі команди, Симонов відповів: два виграних кубкових трофеї із Шахтарем стали головними досягненнями у його ігровій кар'єрі, тож йому дорожчі.

Згадав Ігор і свою недавню розмову з головним тренером Айнтрахта. Аді Хюттер володіє непоганим почуттям гумору. Тренер зазначив, що в Україні найкраще знають його і Симонова. Мовляв, мене повинні були запам'ятати по роботі у Янг Бойз, із яким пройшов і Шахтар, і Динамо.

А ось журналіст Kicker Хартвіг Хассельбрух був налаштований більш оптимістично щодо Айнтрахта. Вважає шанси на вихід у наступний раунд 60:40 на користь німецької команди. Щоправда, якби Шахтар на момент зустрічі зіграв 3-4 матчі в чемпіонаті країни, розклади могли б бути іншими. А так, відсутність ігрової практики є головною проблемою як "гірників", так і українських команд загалом на цій стадії розіграшу єврокубків.

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Хартвіг стверджує, що у Шахтаря попереду немає інстинкту кілера – українська команда створює гольові моменти біля воріт суперника, але ось їхньою реалізацією похвалитися не може. Про недоліки "орлів" Хассельбрух висловлюється однозначно: "Якби у них не було слабких місць, вони б зараз йшли на першому місці в Бундеслізі". На думку німецького журналіста, у підопічних Аді Хюттера не надихає півзахист. Там немає диригента, тільки робочі конячки. Хюттер тримає команду у віжках. Але, коли необхідно, може трохи відкрутити вентилі.

Головна ударна сила Айнтрахта – трійка нападу у складі віце-чемпіона світу, 25-річного хорвата Анте Ребіча (7 голів і 3 асисти в цьому сезоні), 24-річного француза івуарійського походження Себастьяна Аллі (11 голів + 8 асистів, друге місце в Бундеслізі за системою "гол+пас") і 21-річного серба Луки Йовіча (14 голів + 3 асисти, найкращий бомбардир Бундесліги станом на зараз). Німецькі ЗМІ рясніють інформацією, що Йовічем активно цікавиться Барселона і мадридський Реал.

Команда показує відмінний рух, їх штовхає у спину ейфорія. Іноді їм відверто щастить, як було в останньому матчі з Лейпцигом. Підопічним Хюттера повинні були відвантажити повний кошик, але матч закінчився 0:0. Воротар Трапп зараз третій номер збірної Німеччини. Трапп має досвід зустрічей із Шахтарем. У складі ПСЖ двічі обігрував донеччан – 3:0 і 2:0. Його контракт належить французькому клубу, за "орлів" грає на правах оренди. Загалом у Німеччині вважають, що "гірники" стануть справжнім іспитом для Айнтрахта. І кожна дрібниця буде мати значення.

Максим Розенко, спеціально для Футбол 24

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