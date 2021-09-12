"Завжди складно – і в матчах до паузи, і після. Ми грали проти дуже сильної команди, але зіграли добре. Особливо гарними ми були на останніх хвилинах другої половини.

Шахтар – СК Дніпро-1 – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Дніпряни створили нам труднощі після голу Фернандо, у нас був присутній страх. Мені не сподобалися перша половина другого тайму, ми грали з м'ячем не особливо сміливо. Шахтар втратив ритм і пересував м'яч неправильно. А в другій половині другого тайму вже створювали моменти і могли забити другий гол раніше. Могли забити і третій м'яч.

У Шахтарі багато сильних гравців, але різних якості і віку. Я дуже вірю в Коноплю, у нього може бути хороша кар'єра. Молоді гравці повинні грати, щоб стати більш впевненими, зокрема Вітао. Вони обидва зіграли добре. Чи не буде недооцінки Шерифа у матчі Ліги чемпіонів? Я не дуже добре знаю цю команду, я думав про СК Дніпро-1. Але сьогодні почну думати про Шериф", – зазначив Де Дзербі у коментарі УПЛ Online.

Нагадаємо, Шахтар впевнено переграв СК Дніпро-1 (2:0) та піднявся на другу сходинку чемпіонату України – "гірники" відстають від Динамо на 3 пункти.

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