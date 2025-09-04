– У Шахтарі всі ховаються від м'яча, а в Бенфіці навпаки – всі його просять. У цьому плані Судакову буде легше. Георгію потрібно додати в інтенсивності та у швидкості ухвалення рішень. Те, що я бачив у його виконанні в складі Шахтаря, було видно, що Судаков повільно ухвалює рішення. З Лукою Модрічем не порівняти! Тут йому треба додати, але думаю, з такими кваліфікованими партнерами, як у Бенфіці, проблем у цьому плані у нього не повинно виникнути. Плюс уболівальники будуть підтримувати Судакова, він потрапив до Ліги чемпіонів, тому натхнення у нього має бути.

– Бенфіка взяла Судакова в оренду на рік з обов'язковим правом викупу. У чому тут "фішка", чому відразу не оформили повноцінний трансфер?

– Справжню причину не знаю, можу тільки здогадуватися. У Бенфіки було дуже багато придбань в це вікно, можливо, таким чином вони розбивають платежі, щоб вкластися у фінансовий фейр-плей.

– Бенфіка вміє продавати гравців. Як думаєте, Судаков надовго затримається в таборі "орлів"?

– Складно сказати. Спочатку Судакову треба заграти в Бенфіці. За нього сплачено великі гроші, тому клаусула буде немаленька. Португальські клуби в основному купують футболістів, щоб потім їх вигідно продати. Але якщо купуєш футболіста за 30 мільйонів, то потім складно продати його ще дорожче, щоб вийти в плюс.

Цього року тенденція змінилася. Порту купив гравців майже на 100 мільйонів, Спортинг б'є всі рекорди за трансферами, і Бенфіка пристойно посилилася. Наскільки я розумію, УЄФА почала платити більше, тому доходи у клубів зросли. Вигідно продавати з такими дорогими підписаннями буде складно. Слава Богу, що є арабські клуби, які не шкодують грошей, – цитує Кандаурова Український футбол.

Нагадаємо, що вже екс-півзахисник Шахтаря Георгій Судаков перейшов до Бенфіки в оренду за 6,75 мільйона євро з обов'язковим пунктом викупу контракту за 20 мільйонів і 250 тисяч.

