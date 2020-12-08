"Я знав, що у Шахтарі основними мовами є російська, українська і, звичайно, португальська.

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Я говорю англійською, але в команді мало хто її знає. Тому розумів: треба вчити іншу мову. Російська для мене заважка, а от португальська – простіша. Продовжую її вчити. Непогано говорю і розумію. Мої партнери в атаці – в основному бразильці, і мені потрібно з ними спілкуватися, тому я став вчити саме португальську", – цитує Соломона офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, Манор у січні 2019-го переїхав до Шахтаря з Ізраїлю за 6 млн євро.

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