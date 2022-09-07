– Через війну Росії проти України багато футболістів, хто не поїхав за кордон, залишилися без ігрової практики і зараз по ходу чемпіонату це позначається на швидкостях та взаємодії. Як ви проводили цей період, починаючи з 24 лютого?

– Я лікувався. У мене була операція, я проходив курс реабілітації у Києві з лікарем. І після того, як я одужав та залікував ушкодження, Шахтар мене повернув на благодійні матчі.

– Як для вас відбувалися ці матчі? Які відчуття були?

– Це було непросто. Мені зробили операцію наприкінці грудня, десь у 20-х числах. А грати я поїхав у березні-квітні. І починаючи з 20 грудня я відновлювався після операції. Спочатку пройшов один місяць, щоб затягнулися шви, та курс реабілітації почався тоді, коли я зміг нормально ходити.

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Звичайно, мені було важко щось показати на полі після того, як 4-5 місяців я не грав і не тренувався. Здається, я зіграв уперше після такої довгої паузи проти Олімпіакоса. Тому фізичний стан був не дуже добрим.

А морально я був радий, що Шахтар мене повернув і з'явився шанс показати і проявити себе. Але тілом я не був готовий, фізичний стан був поганий. Тим більше, жодної ігрової практики. Добре, я міг би бігати багато і в мене щось на полі не виходило, а так у мене не виходило ні те, ні інше.

– Як ваші рідні та близькі переживають військове вторгнення Росії?

– Ми всі переживаємо одне за одного, це непросто. Для нашої родини так склалося, що батько в армії, тож нам зараз непросто. Я намагаюся робити все не лише для себе, а й для них.

– У якому статусі ви входили у літнє міжсезоння? Ви поїхали на збори із Шахтарем?

– Ні, не з Шахтарем. Я сам не знаю, в якому статусі я був. Мені не сказали ні "приходь", ні "йди". Я не розумів, що робити, перебував у підвішеному стані.

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– А як з'явився варіант із Металістом 1925?

– Я давно розмовляв про це з Валерієм Кривенцовим. Мабуть, він ще тоді думав, щоб я був у його команді. Але так склалося, що саме в цей період вдалося потрапити до нього. Ігрова практика зараз для мене є дуже важливою.

– Юридично ви у Металісті 1925 на повноцінному контракті чи все ж на правах оренди?

– На правах оренди на півроку.

– Виходить, з Ігором Йовічевічем у вас не було розмови щодо вашого майбутнього у Шахтарі?

– Ні, жодних розмов з ним не було, – сказав Борячук в інтерв'ю FanDay.

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