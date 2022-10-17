"У принципі, у Шахтарі я вже пройшов усі щаблі. Дійшов до складу дубля, але політика така, що запрошують лише іноземних тренерів. Я розумів, що вже все – далі я не матиму жодного прогресу.

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Згодом у мене був етап у Маріуполі. Коли погодився йти туди, то думав, що це буде довгостроковий проект, але пропрацював там лише рік. Справи в академії Шахтаря йшли не дуже – президент (Рінат Ахметов, – прим.) набрав мене і попросив повернутись, щоб навести лад", – сказав Кривенцов в інтерв'ю програмі "ТаТоТаке".

Нагадаємо, Валерій працював в Академії Шахтаря з 2007 по 2015 роки. Сезон 2015/16 провів у Маріуполі, після чого повернувся у рідний клуб, де трудився ще чотири роки. З 2020-го – тренує Металіст 1925.

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