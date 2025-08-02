Редакція Voce Giallorossa в постійній рубриці "Найкращі та найгірші" розставила акценти за підсумками контрольного матчу Роми з Лансом (2:0).

"Часто кажуть, що Довбик не справляє враження агресивного і фізично сильного гравця: фол, який він скоїв на початку другого тайму, не був агресивним, а був проявом незграбності і байдужості до суперника.

Довбик допоміг Ромі перемогти в контрольному матчі – він взяв участь у голі та заробив жовту

У Серії А, з огляду на пильність VAR в певних ситуаціях, це могло б дорого коштувати. Він заробив не жовту картку, а "помаранчеву" – майже червону", – зазначив журналіст Voce Giallorossa Габріеле Кйоккіо.

Також в "мінус" Кйоккіо записав ризиковану гру Челіка на правому фланзі оборони і "відкриту" опорну зону. "Стиль гри Гасперіні добре відомий: він в першу чергу розвиває атаки на флангах і перевантажує ці зони, залишаючи центр вразливим. Ланс скористався цим в перші хвилини, коли його гравці двічі виходили на побачення зі Свіларом...", – додав журналіст.

Довбик забив за Рому в першому матчі після травми (ВІДЕО)