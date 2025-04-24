Фізіотерапевт Лечче Граціано Фіоріта, який пропрацював у клубі понад 20 років, помер сьогодні у віці 38 років. Про це інформує офіційний Твіттер Лечче.

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З цієї причини апулійський клуб попросив Лігу Серії А про перенесення матчу з Аталантою з п'ятниці на неділю. Керівництво Ліги схвалило це прохання. Таким чином, у п'ятницю та суботу матчів у Серії А не буде – 34-й тур розтягнеться на неділю та понеділок.

Раніше низку матчів 33-го туру чемпіонату Італії було перенесено через смерть Папи Римського Франциска.

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