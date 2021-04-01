"Мене запрошували в команду як форварда, але через пару ігор ми трохи змінили схему. Мене поставили під нападником – ми добре зіграли, виграли, я віддав гольову передачу. Після цього тренер не став нічого змінювати.

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Сьогодні новий тренер бачить мене виключно нападником – у нас таких п'ятеро в команді, а грають лише двоє. Зараз для команди важкий і важливий період – потрібно набирати очки, і тому тренер майже не проводить ротацію і заміни, граємо одним складом.

У кожного футболіста бувають такі важкі періоди, коли тренер не бачить тебе у складі, ти не підходиш під його ідеї. Важко психологічно доводити на тренуваннях, але нічого страшного. Я вірю, що можна змінити будь-яку ситуацію. Звичайно, мені не подобається те, що я не граю – я хочу грати, а не просто бути в команді. Залишилося 4 важливих матчі – всі мої думки тільки про них.

Вже у відпустці буду думати про своє майбутнє. Тим більше, що, можна сказати, я повністю адаптований в Бельгії. Головне – мова, намагаюся 2-3 рази займатися з викладачем англійською і зараз вже практично все розумію і багато що можу сказати", – зізнався Філіппов у коментарі програмі "ТаТоТаке".

Нагадаємо, українець перейшов у Сент-Трюйден з Десни у вересні 2020 року за 1,5 млн євро. У поточному сезоні провів за "канарок" 16 матчів, в яких забив 2 голи і віддав 4 результативні передачі. Востаннє Олександр виходив на поле ще 3 лютого.

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