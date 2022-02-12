Нападник Ліверпуля Садьйо Мане отримав чергову відзнаку у себе на батьківщині після перемоги на Кубку африканських націй.

У Седіу, рідному місті Мане в Сенегалі, будується новий стадіон. Абдулай Діоп, мер міста, має намір назвати нову арену на честь Садьйо Мане, повідомляє Daily Mail. Будівництво мають завершити в наступному році.

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"Садьйо Мане вшанував весь Сенегал, регіон Седіу та весь район Казаманс. Я вирішив назвати стадіон Седіу на його честь. Роблячи це, я хочу передати йому вдячність всіх синів та дочок цього регіону. Він познайомив весь світ з Бамбалі та Седіу, головним містом регіону. Це подарунок, на який Садьйо Мане справді заслуговує", – цитує Діопа Daily Mail.

Нагадаємо, Мане привів Сенегал до перемоги в Кубку африканських націй вперше в історії. Сам нападник впродовж турніру відзначився 3 голами та 2 асистами.

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