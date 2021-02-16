Нападник Зорі Олександр Гладкий не впадає в ейфорію після переможного дублю у ворота Десни (2:1).

– Олександре, тепер у вас в активі 90 м'ячів в Прем'єр-лізі і 9-е місце в таблиці найкращих бомбардирів за всю історію. Коли можна розраховувати на те, що ви заб'єте 100 м'ячів?

– Для мене найголовніше – командний успіх. Особисті амбіції відходять на другий план. Зоря повинна фінішувати на тому місці, на яке ми всі розраховуємо.

– А ось Євген Селезньов точно знає, скільки він забив м'ячів в елітному дивізіоні. Він хоче стати найкращим снайпером першості України...

– Женя – мій кум. У нього свої цілі і завдання. У всіх є амбіції, повірте.

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– У нинішньому чемпіонаті на вашому рахунку шість забитих м'ячів. У вас непогані шанси в суперечці бомбардирів. Чи згодні?

– У нинішньому чемпіонаті ще багато грати. Все може швидко змінитися. Після перемоги над Десною у мене і моїх партнерів відмінний настрій, так завжди буває після перемог. Завжди легше працюється, з настроєм. Важливо і далі працювати, не покладаючи рук. Попереду у нас не менш важлива зустріч з Маріуполем, – розповів Гладкий у коментарі Команда№1.

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