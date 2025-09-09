"У Руні дуже сильна сперма": легенда МЮ пригадав незручне знайомство дружини з ван Галом
Колишній форвард Манчестер Юнайтед Вейн Руні поділився враженням про іменитого тренера Луї ван Гала.
"Я любив Луї ван Гала, він був дуже кумедним. Коли він вперше зустрів Колін (дружину Руні, – прим.), у нас була вечеря за участю всіх гравців, їхніх дружин, дівчат, тренерського штабу.
Ван Гал підійшов до Колін, коли вони вперше побачилися, і сказав: "Ваші діти дуже схожі на батька". Вона відповіла: "Так". А він сказав: "У нього дуже сильна сперма". Це була їхня перша зустріч!
Він був дуже кумедним чоловіком з хорошим характером. Він мені дуже подобався як людина. Ван Гал був незвичайним і кумедним, але як тренер він, напевно, навчив мене більше, ніж будь-хто інший", – цитує The Sun Руні.
Варто зауважити, що Вейн Руні грав під керівництвом Луї ван Гала два сезони (2014/15 та 2015/16) в Манчестер Юнайтед. З нідерландським наставником форвард вигравав Кубок Англії.
