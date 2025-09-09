"Я любив Луї ван Гала, він був дуже кумедним. Коли він вперше зустрів Колін (дружину Руні, – прим.), у нас була вечеря за участю всіх гравців, їхніх дружин, дівчат, тренерського штабу.

Ван Гал підійшов до Колін, коли вони вперше побачилися, і сказав: "Ваші діти дуже схожі на батька". Вона відповіла: "Так". А він сказав: "У нього дуже сильна сперма". Це була їхня перша зустріч!

Він був дуже кумедним чоловіком з хорошим характером. Він мені дуже подобався як людина. Ван Гал був незвичайним і кумедним, але як тренер він, напевно, навчив мене більше, ніж будь-хто інший", – цитує The Sun Руні.

Варто зауважити, що Вейн Руні грав під керівництвом Луї ван Гала два сезони (2014/15 та 2015/16) в Манчестер Юнайтед. З нідерландським наставником форвард вигравав Кубок Англії.

