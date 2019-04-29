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"У роздягальні стояла абсолютна тиша", – Тухель розповів про атмосферу після програного фіналу Кубка Франції

19:11 402 Читать на русском
"У роздягальні стояла абсолютна тиша", – Тухель розповів про атмосферу після програного фіналу Кубка Франції
Томас Тухель / Фото reuters

Головний тренер ПСЖ Томас Тухель вважає, що робить все, аби покращити ситуацію в команді.

 

"У роздягальні стояла абсолютна тиша. Я не знаю, про що думають мої гравці. Я їх не бачив і не побачу до завтрашнього тренування.

Тухель втратив контроль над роздягальнею ПСЖ, – L'Equipe

Я не несу відповідальність за організацію в клубі, я несу відповідальність за склад. У мене багато роботи. Я – частина системи ПСЖ, і я підлаштовуюсь під різні ситуації. Я роблю все, щоб поліпшити ситуацію", – цитує Тухеля L'Equipe.

Тухель збирається продовжити роботу з ПСЖ

Нагадаємо, у фіналі Кубка Франції ПСЖ зустрічався з Ренном, парижани мали перевагу в 2 голи до 40-ї хвилини, але у підсумку поступились у серії післяматчевих пенальті.

Теги
ПСЖ ПСЖ Франція Томас Тухель Томас Тухель Ренн - ПСЖ
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