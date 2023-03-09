"Ми не відкрили рахунок, коли мали можливість. Добре діяли у першому таймі, було відчуття, що можемо зрівняти, але не використали свої шанси.

Провал Мессі і Ко у відеоогляді матчу Баварія – ПСЖ – 2:0

Це велике розчарування. Потрібно змиритися та прийняти це. У роздягальні розпач. Це урок, який потрібно засвоїти. Якби ми забили першими, то все було б по-іншому. Але ми не забили", – цитує Гальтьє офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, у першому матчі ПСЖ зазнав мінімальної поразки від Баварії, а на виїзді пропустив два сухих голи і завершив виступи у цьогорічному розіграші Ліги чемпіонів.

Баварія ще раз здолала ПСЖ і вийшла в 1/4 Ліги чемпіонів – Мессі закрили мускулами, фактор Мбаппе не зіграв