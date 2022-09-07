– Очікували, що буде такий матч?

– Чесно? Не очікував. Зайшли у роздягальню з директором, сказали, що пишаємось командою. Не знав навіть, що сказати. У такій ситуації принести стільки радості українському народові – це дорого коштує. Ця перемога - для України.

– Перед матчем було багато скепсису – молоді гравці, мало досвіду, мало легіонерів. Але здалося, що вони вийшли на поле, щоб битися...

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– Ми ще будуємо команду. Це нова команда, новий Шахтар. Молоді хлопці відпрацювали. У них є майбутнє, але потрібен час. Ще раз повторю, що я радий бути частиною цієї команди саме у такий час. В добрий час легко бути з командою. У лихоліття ми показуємо, що ми одна сім'я, і ​​це перемога українського народу.

– А хто з хлопців здивував?

– Я дуже задоволений Шведом. Його першою грою. А ще тренерським штабом, футболістами... Усі молодці. Вітаю вас. Дякую за підтримку з першого дня. У нас все попереду. Буде багато перепадів – будуть гарні моменти та погані. Але завжди потрібно отримувати задоволення, бо Шахтар зробив те, чого ніхто не очікував. З пацанами, які є майбутнім Шахтаря та майбутнім українського футболу, – резюмував Срна у коментарі Терикон.

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