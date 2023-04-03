Перед матчем 28 туру Серії А між Емполі та Лечче в роздягальні господарів сталася пожежа. Причиною загоряння, скоріш за все, стало простирадло, інформує журналіст Sky Sport Джованні Барстотті у своєму Твіттері.

Спаллетті нагримав на головну зірку Мілана – емоційний Мальдіні миттєво відповів

Кореспондент Rai Сара Меїні, своєю чергою, написала, що причиною займання стало коротке замикання. Повідомляється, що пожежники приїхали швидко і зуміли загасити невелике полум'я.

Згідно з джерелом, матч Емполі – Лечче не буде перенесено на інший день, але час початку зустрічі зміниться. Гра розпочнеться на годину пізніше, ніж планувалось. Спочатку зустріч мала розпочатися о 19:30 за київським часом.

Мілан розтрощив Наполі та підігрів інтригу перед дуеллю в ЛЧ – піренейські герої відвозили майбутніх чемпіонів