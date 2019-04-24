У Росії помер екс-гравець Металіста та Шахтаря

У російському Липецьку на 66-році життя перестало битися серце Станіслава Бернікова.

За попередньою інформацією, приччиною смерті став тромб, який раптово відірвався, повідомляє Сhampionat48.

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Берніков відомий своїми виступами у складі харківського Металіста та донецького Шахтаря. У Харкові Станіслав опинився у 1977-му році та, з невеликою перервою, грав за "жовто-синіх" до 1983-го року. У 1979-му році опинився у Шахтарі, однак за "гірників" зіграв лише 4 поєдинки.

Після завершення кар'єри футболіста у 1991-му році впродовж кількох сезонів працював у тренерському штабі Металіста, а у 1995-му році очолював Темп із міста Шепетівка.

Останнім місцем роботи Берникова був Металург з міста Липецьк. У 2006-му році тренера звинуватили в бійці з футболістами на підгрунті підозр в організації договірних матчів. Згодом РФС прийняв рішення довічно дискваліфікувати тренера. У 2012-му році Берников намагався оскаржити це рішення, але отримав відмову. У 2015-му дискваліфікація була скасована, але знайти себе у футболі після такого скандалу Берніков вже не зміг.

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